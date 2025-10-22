Nike Tempo
Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）
25% 折让
Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）质感轻盈，助你找到属于自己的节奏。导湿速干面料，帮助身体保持干爽；网眼侧拼接设计，塑就透气迈步体验。
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
- 款式： HM6097-353
Nike Tempo
25% 折让
Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）质感轻盈，助你找到属于自己的节奏。导湿速干面料，帮助身体保持干爽；网眼侧拼接设计，塑就透气迈步体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置衬裤采用柔软接缝，有助减少摩擦
- 衬裤搭配内置口袋设计，可存放卡片或钥匙
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 左侧大腿饰有反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
- 款式： HM6097-353
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。