 
Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤） - 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿

Nike Tempo

Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）

25% 折让

Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）质感轻盈，助你找到属于自己的节奏。导湿速干面料，帮助身体保持干爽；网眼侧拼接设计，塑就透气迈步体验。


  • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
  • 款式： HM6097-353

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置衬裤采用柔软接缝，有助减少摩擦
  • 衬裤搭配内置口袋设计，可存放卡片或钥匙

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 左侧大腿饰有反光耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
