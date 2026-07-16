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Nike Tempo
Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣
12% 折让
穿上 Nike Tempo Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣，找到属于你的节奏。精致剪裁搭配简约缝线，有助减少摩擦。利落导湿速干面料搭配侧边网眼拼接设计，帮助保持干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ0649-010
Nike Tempo
12% 折让
穿上 Nike Tempo Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣，找到属于你的节奏。精致剪裁搭配简约缝线，有助减少摩擦。利落导湿速干面料搭配侧边网眼拼接设计，帮助保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弧形下摆，提供出色包覆效果
产品细节
- 胸前饰有反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ0649-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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