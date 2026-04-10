Nike Tempo G

¥849

Nike Tempo G 男/女高尔夫球鞋（宽版）采用 Nike Free 技术和跑步鞋的 DNA，带来灵活性和舒适性。外底混合抓地纹路则有助于你与地面保持连接，提供出众抓地力与触地感。

Nike 跑步传统

这款高尔夫球鞋采纳了精英高尔夫球手的见解。我们从标志性的跑步鞋中汲取灵感，将其应用到 Tempo G 中。结果如何？外观、版型和质感与跑步鞋相似，适合高尔夫球运动。

挥杆自如，轻松自在

Nike Free 技术为前足带来灵活性，增加表面接触和抓地力，帮助你在挥杆过程中贴近地面、稳定发力。

稳定体验，顺畅迈步

TPU 后跟夹提升稳定性，有助你在挥杆时保持平衡。