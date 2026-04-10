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Nike Tempo G
男/女高尔夫球鞋（宽版）
¥849
Nike Tempo G 男/女高尔夫球鞋（宽版）采用 Nike Free 技术和跑步鞋的 DNA，带来灵活性和舒适性。外底混合抓地纹路则有助于你与地面保持连接，提供出众抓地力与触地感。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅土褐/浅深红
- 款式： IM7959-001
Nike Tempo G
¥849
Nike Tempo G 男/女高尔夫球鞋（宽版）采用 Nike Free 技术和跑步鞋的 DNA，带来灵活性和舒适性。外底混合抓地纹路则有助于你与地面保持连接，提供出众抓地力与触地感。
Nike 跑步传统
这款高尔夫球鞋采纳了精英高尔夫球手的见解。我们从标志性的跑步鞋中汲取灵感，将其应用到 Tempo G 中。结果如何？外观、版型和质感与跑步鞋相似，适合高尔夫球运动。
挥杆自如，轻松自在
Nike Free 技术为前足带来灵活性，增加表面接触和抓地力，帮助你在挥杆过程中贴近地面、稳定发力。
稳定体验，顺畅迈步
TPU 后跟夹提升稳定性，有助你在挥杆时保持平衡。
其他细节
- 后跟、中足和鞋带部位加强支撑，提供舒适贴合感
- 灵感源自跑步鞋的加垫鞋口，经过重新设计，适合高尔夫球运动，舒适贴合，支撑力强
产品细节
- 显示颜色： 幻影灰白/浅土褐/浅深红
- 款式： IM7959-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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