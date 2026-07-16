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Nike Tempo
Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克
¥429
跑步夹克首先应该实穿，出色的外观只是锦上添花。Nike Tempo Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克采用拒水面料，有助抵御潮湿天气，背部透气设计可促进空气流通，助你轻松发挥，减少汗水干扰。
- 显示颜色： 上升粉/上升粉/白色
- 款式： IO3130-621
Nike Tempo
¥429
跑步夹克首先应该实穿，出色的外观只是锦上添花。Nike Tempo Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克采用拒水面料，有助抵御潮湿天气，背部透气设计可促进空气流通，助你轻松发挥，减少汗水干扰。
其他细节
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 背面开口设计，让你在玩耍时保持透气
- 插手口袋，令日常物品触手可及
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 上升粉/上升粉/白色
- 款式： IO3130-621
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。