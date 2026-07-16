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Nike Tempo Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克 - 上升粉/上升粉/白色

Nike Tempo

Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克

¥429

跑步夹克首先应该实穿，出色的外观只是锦上添花。Nike Tempo Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克采用拒水面料，有助抵御潮湿天气，背部透气设计可促进空气流通，助你轻松发挥，减少汗水干扰。


  • 显示颜色： 上升粉/上升粉/白色
  • 款式： IO3130-621

Nike Tempo

¥429

跑步夹克首先应该实穿，出色的外观只是锦上添花。Nike Tempo Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克采用拒水面料，有助抵御潮湿天气，背部透气设计可促进空气流通，助你轻松发挥，减少汗水干扰。

其他细节

  • 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 背面开口设计，让你在玩耍时保持透气
  • 插手口袋，令日常物品触手可及

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 上升粉/上升粉/白色
  • 款式： IO3130-621

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