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Nike Tennis Centre
女子运动鞋
¥699
灵感源自球场。专为街头打造。Nike Tennis Centre 女子运动鞋采用纹理皮革鞋面，搭配别致鞋带和简约耐克勾标志，塑造时尚低调的风格。
- 显示颜色： 白色/庭紫/峡谷绿/白色
- 款式： IM5955-101
Nike Tennis Centre
¥699
灵感源自球场。专为街头打造。Nike Tennis Centre 女子运动鞋采用纹理皮革鞋面，搭配别致鞋带和简约耐克勾标志，塑造时尚低调的风格。
产品细节
- 加垫鞋口
- 打孔设计
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/庭紫/峡谷绿/白色
- 款式： IM5955-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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