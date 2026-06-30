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Nike Tennis Centre 女子运动鞋 - 白色/庭紫/峡谷绿/白色

Nike Tennis Centre

女子运动鞋

¥699
白色/庭紫/峡谷绿/白色
浅紫丁香色/棉布白/泡沫粉/浅紫丁香色
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灵感源自球场。专为街头打造。Nike Tennis Centre 女子运动鞋采用纹理皮革鞋面，搭配别致鞋带和简约耐克勾标志，塑造时尚低调的风格。


  • 显示颜色： 白色/庭紫/峡谷绿/白色
  • 款式： IM5955-101

Nike Tennis Centre

¥699

灵感源自球场。专为街头打造。Nike Tennis Centre 女子运动鞋采用纹理皮革鞋面，搭配别致鞋带和简约耐克勾标志，塑造时尚低调的风格。

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 打孔设计
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/庭紫/峡谷绿/白色
  • 款式： IM5955-101

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