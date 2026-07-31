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Nike Tennis Centre "Florette"
女子运动鞋
¥749
Nike Tennis Centre "Florette" 女子运动鞋采用经典版型设计，专为街头焕新打造。低调鞋面采用层次感优质皮革，缀以花朵装饰细节，彰显清新风尚。
- 显示颜色： 白色/浅紫丁香色/金属银/上升粉
- 款式： IR8636-100
Nike Tennis Centre "Florette"
¥749
Nike Tennis Centre "Florette" 女子运动鞋采用经典版型设计，专为街头焕新打造。低调鞋面采用层次感优质皮革，缀以花朵装饰细节，彰显清新风尚。
其他细节
- 鞋头融入打孔设计，缔造出色透气性
- 橡胶外底抓地力非凡
产品细节
- 皮革与合成材质组合鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/浅紫丁香色/金属银/上升粉
- 款式： IR8636-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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