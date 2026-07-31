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Nike Tennis Centre SE "Florette" 女子运动鞋 - 氢蓝/氢蓝/金属银/工作蓝

Nike Tennis Centre SE "Florette"

女子运动鞋

¥749

Nike Tennis Centre SE "Florette" 女子运动鞋采用经典版型设计，专为街头焕新打造。低调鞋面采用层次感优质翻毛皮，缀以花朵装饰细节，彰显清新风尚。


  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/金属银/工作蓝
  • 款式： IV5303-400

Nike Tennis Centre SE "Florette"

¥749

Nike Tennis Centre SE "Florette" 女子运动鞋采用经典版型设计，专为街头焕新打造。低调鞋面采用层次感优质翻毛皮，缀以花朵装饰细节，彰显清新风尚。

其他细节

  • 鞋头融入打孔设计，缔造出色透气性
  • 橡胶外底抓地力非凡

产品细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/金属银/工作蓝
  • 款式： IV5303-400

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