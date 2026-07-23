我们希望打造出尽可能出色的鞋款，因此精心设计 Tennis Classic。Nike Tennis Classic 婴童运动鞋以精选出众材质搭配克制简约的设计，为活泼好动的脚趾提供充裕空间。该鞋款可与多种服装搭配。

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