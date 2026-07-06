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Nike Tennis Classic 幼童运动鞋 - 白色/泡沫粉

Nike Tennis Classic

幼童运动鞋

10% 折让

闭上眼睛，想一想“鞋子”。好了，现在睁开眼睛。哇！就像变魔术一样，我们将经典鞋型变成了 Nike 现实中的一款鞋。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋采用简约设计，选用优质材质，不仅外观出众、百搭百配，而且穿在脚上也能带来非凡舒适感。


  • 显示颜色： 白色/泡沫粉
  • 款式： IO4385-102

Nike Tennis Classic

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其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，柔软耐穿
  • 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
  • 橡胶鞋底采用包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 魔术贴粘扣
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 白色/泡沫粉
  • 款式： IO4385-102

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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