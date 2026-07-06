第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Tennis Classic
幼童运动鞋
10% 折让
闭上眼睛，想一想“鞋子”。好了，现在睁开眼睛。哇！就像变魔术一样，我们将经典鞋型变成了 Nike 现实中的一款鞋。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋采用简约设计，选用优质材质，不仅外观出众、百搭百配，而且穿在脚上也能带来非凡舒适感。
- 显示颜色： 白色/泡沫粉
- 款式： IO4385-102
Nike Tennis Classic
10% 折让
闭上眼睛，想一想“鞋子”。好了，现在睁开眼睛。哇！就像变魔术一样，我们将经典鞋型变成了 Nike 现实中的一款鞋。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋采用简约设计，选用优质材质，不仅外观出众、百搭百配，而且穿在脚上也能带来非凡舒适感。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，柔软耐穿
- 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
- 橡胶鞋底采用包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 魔术贴粘扣
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 白色/泡沫粉
- 款式： IO4385-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。