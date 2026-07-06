闭上眼睛，想一想“鞋子”。好了，现在睁开眼睛。哇！就像变魔术一样，我们将经典鞋型变成了 Nike 现实中的一款鞋。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋采用简约设计，选用优质材质，不仅外观出众、百搭百配，而且穿在脚上也能带来非凡舒适感。

闭上眼睛，想一想“鞋子”。好了，现在睁开眼睛。哇！就像变魔术一样，我们将经典鞋型变成了 Nike 现实中的一款鞋。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋采用简约设计，选用优质材质，不仅外观出众、百搭百配，而且穿在脚上也能带来非凡舒适感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。