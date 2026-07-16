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Nike Tennis Classic
幼童运动鞋
10% 折让
我们希望打造出尽可能出色的鞋款，因此精心设计 Tennis Classic。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋以精选优质材质搭配克制简约的造型，为活泼好动的脚趾提供充裕空间。该鞋款可与多种服装搭配。
- 显示颜色： 白色/黄绿/热带粉/铝蓝
- 款式： IW2035-143
Nike Tennis Classic
10% 折让
我们希望打造出尽可能出色的鞋款，因此精心设计 Tennis Classic。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋以精选优质材质搭配克制简约的造型，为活泼好动的脚趾提供充裕空间。该鞋款可与多种服装搭配。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众外观和质感，且柔软耐穿
- 橡胶鞋底采用包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 这款鞋的设计灵感源自经典网球鞋，并融入经典 Nike 风格，为孩子的衣橱增添一款时尚优质的单品
- 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
产品细节
- 低帮鞋口
- 魔术贴粘扣
- 显示颜色： 白色/黄绿/热带粉/铝蓝
- 款式： IW2035-143
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。