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Nike Tennis Classic 幼童运动鞋 - 白色/黄绿/热带粉/铝蓝

Nike Tennis Classic

幼童运动鞋

10% 折让

我们希望打造出尽可能出色的鞋款，因此精心设计 Tennis Classic。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋以精选优质材质搭配克制简约的造型，为活泼好动的脚趾提供充裕空间。该鞋款可与多种服装搭配。


  • 显示颜色： 白色/黄绿/热带粉/铝蓝
  • 款式： IW2035-143

Nike Tennis Classic

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我们希望打造出尽可能出色的鞋款，因此精心设计 Tennis Classic。Nike Tennis Classic 幼童运动鞋以精选优质材质搭配克制简约的造型，为活泼好动的脚趾提供充裕空间。该鞋款可与多种服装搭配。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众外观和质感，且柔软耐穿
  • 橡胶鞋底采用包边缝线设计，塑就出众耐穿性
  • 这款鞋的设计灵感源自经典网球鞋，并融入经典 Nike 风格，为孩子的衣橱增添一款时尚优质的单品
  • 魔术贴粘扣设计，便于穿脱

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 魔术贴粘扣
  • 显示颜色： 白色/黄绿/热带粉/铝蓝
  • 款式： IW2035-143

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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