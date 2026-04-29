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Nike Tennis Classic
扬尼克·辛纳同款男子运动鞋
¥849
焕新打造的 Nike Tennis Classic 扬尼克·辛纳同款男子运动鞋，将经典乡村俱乐部风格焕新演绎，融入 70 年代网球文化风格。鞋面的设计灵感源自复古表带和配饰的异国风情纹理和设计。金色细节点缀，让你穿搭出彩。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。
- 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： IQ5786-100
Nike Tennis Classic
¥849
焕新打造的 Nike Tennis Classic 扬尼克·辛纳同款男子运动鞋，将经典乡村俱乐部风格焕新演绎，融入 70 年代网球文化风格。鞋面的设计灵感源自复古表带和配饰的异国风情纹理和设计。金色细节点缀，让你穿搭出彩。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就柔软质感
- 泡棉缓震配置，带来舒适脚感和出众回弹效果
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡棉中底
- 人字形底纹外底
- 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： IQ5786-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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