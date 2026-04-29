焕新打造的 Nike Tennis Classic 扬尼克·辛纳同款男子运动鞋，将经典乡村俱乐部风格焕新演绎，融入 70 年代网球文化风格。鞋面的设计灵感源自复古表带和配饰的异国风情纹理和设计。金色细节点缀，让你穿搭出彩。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

焕新打造的 Nike Tennis Classic 扬尼克·辛纳同款男子运动鞋，将经典乡村俱乐部风格焕新演绎，融入 70 年代网球文化风格。鞋面的设计灵感源自复古表带和配饰的异国风情纹理和设计。金色细节点缀，让你穿搭出彩。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

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