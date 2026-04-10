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Nike Tennis Classic 男子运动鞋 - 冷杉绿/帆白/冷杉绿

Nike Tennis Classic

男子运动鞋

¥749

低调风格，非凡舒适。Nike Tennis Classic 男子运动鞋采用顺滑皮革制成，诞生于球场，如今重塑设计，融入你的日常穿搭。


  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白/冷杉绿
  • 款式： IV2436-300

Nike Tennis Classic

¥749

低调风格，非凡舒适。Nike Tennis Classic 男子运动鞋采用顺滑皮革制成，诞生于球场，如今重塑设计，融入你的日常穿搭。

其他细节

  • 顺滑皮革鞋面，塑就柔软质感
  • 泡棉鞋垫，带来舒适缓震效果
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 人字形底纹鞋底
  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白/冷杉绿
  • 款式： IV2436-300

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