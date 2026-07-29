我们希望打造出尽可能出色的鞋款，因此精心设计 Tennis Classic。Nike Tennis Classic 耐克好胜小怪兽系列幼童运动鞋以精选优质材质搭配克制简约的造型，为活泼好动的脚趾提供充裕空间。该鞋款可与多种服装搭配。

我们希望打造出尽可能出色的鞋款，因此精心设计 Tennis Classic。Nike Tennis Classic 耐克好胜小怪兽系列幼童运动鞋以精选优质材质搭配克制简约的造型，为活泼好动的脚趾提供充裕空间。该鞋款可与多种服装搭配。

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