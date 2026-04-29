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Nike Tennis Classic
郑钦文同款运动鞋
¥749
低调风格，非凡舒适。Nike Tennis Classic 郑钦文同款运动鞋采用顺滑皮革制成，诞生于球场，如今重塑设计，融入你的日常穿搭。配色 100 为网球运动员郑钦文同款。
- 显示颜色： 冷杉绿/帆白/冷杉绿
- 款式： IV2436-300
Nike Tennis Classic
¥749
低调风格，非凡舒适。Nike Tennis Classic 郑钦文同款运动鞋采用顺滑皮革制成，诞生于球场，如今重塑设计，融入你的日常穿搭。配色 100 为网球运动员郑钦文同款。
其他细节
- 顺滑皮革鞋面，塑就柔软质感
- 泡棉鞋垫，带来舒适缓震效果
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡棉中底
- 人字形底纹鞋底
- 显示颜色： 冷杉绿/帆白/冷杉绿
- 款式： IV2436-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。