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Tennis Essentials 幼童运动鞋 - 白色/牡丹红/上升粉/黑

Tennis Essentials

幼童运动鞋

18% 折让

怎么搭都出彩的轻盈利落运动鞋？非 Tennis Essentials 幼童运动鞋莫属。鞋面易于清洁，采用魔术贴粘扣而非系带设计，便于穿脱。此外，鞋款采用匠心鞋头设计，为活泼好动的双足提供充裕空间。


  • 显示颜色： 白色/牡丹红/上升粉/黑
  • 款式： IW7730-100

Tennis Essentials

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其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，舒适耐穿
  • 魔术贴粘扣，便于穿脱
  • 灵感源自经典 Nike 美学，专为孩子的双足设计

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 魔术贴粘扣
  • 显示颜色： 白色/牡丹红/上升粉/黑
  • 款式： IW7730-100

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