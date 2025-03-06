Nike Terra Manta

女子运动鞋

¥649

瓷釉绿/橡皮浅褐/帆白
黑/黑/白色
峡谷锈橙/黑/帆白
白色/黑/黑

Nike Terra Manta 女子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。 织物与合成材质组合鞋面，旨在致敬过往经典鞋款；外底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿。

  • 显示颜色： 瓷釉绿/橡皮浅褐/帆白
  • 款式： HQ1940-300

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