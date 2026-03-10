Nike Terra Manta
女子运动鞋
¥699
Nike Terra Manta 女子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。织物与合成材质组合鞋面，旨在致敬过往经典鞋款；鞋底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿。
- 显示颜色： 白色/浅土褐/微绿/橙粉
- 款式： IR8209-181
Nike Terra Manta
¥699
Nike Terra Manta 女子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。织物与合成材质组合鞋面，旨在致敬过往经典鞋款；鞋底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，透气出众，舒适贴合
- 橡胶鞋底采用局部包边缝线设计和鞋钉式凸起底纹，塑就出众耐穿性和强劲抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡棉中底
- 显示颜色： 白色/浅土褐/微绿/橙粉
- 款式： IR8209-181
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。