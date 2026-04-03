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Nike Terra Manta 男子运动鞋 - 白色/橡皮浅褐/健身红

Nike Terra Manta

男子运动鞋

23% 折让

Nike Terra Manta 男子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。织物与合成材质组合鞋面，旨在致敬过往经典鞋款；外底结合强劲抓地设计，柔韧耐穿。


  • 显示颜色： 白色/橡皮浅褐/健身红
  • 款式： HQ4502-103

Nike Terra Manta

23% 折让

Nike Terra Manta 男子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。织物与合成材质组合鞋面，旨在致敬过往经典鞋款；外底结合强劲抓地设计，柔韧耐穿。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面搭配耐穿覆面，透气舒适
  • 橡胶鞋底采用局部包边缝线和鞋钉式底纹设计，塑就出众的耐穿性和抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 白色/橡皮浅褐/健身红
  • 款式： HQ4502-103

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