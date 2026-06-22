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Nike Terra Manta
男子运动鞋
Nike Terra Manta 男子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。织物与合成材质组合鞋面，旨在致敬过往经典鞋款；外底结合强劲抓地设计，柔韧耐穿。
- 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
- 款式： HQ4502-006
Nike Terra Manta
Nike Terra Manta 男子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。织物与合成材质组合鞋面，旨在致敬过往经典鞋款；外底结合强劲抓地设计，柔韧耐穿。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面搭配耐穿覆面，透气舒适
- 橡胶鞋底采用局部包边缝线和鞋钉式底纹设计，塑就出众的耐穿性和抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡棉中底
- 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
- 款式： HQ4502-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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