Nike Terra Manta Suede
女子运动鞋
¥649
Nike Terra Manta Suede 女子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。鞋面采用织物和翻毛皮，旨在致敬过往经典鞋款；鞋底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿。
- 显示颜色： 浅土褐/橡皮黄/帆白
- 款式： IM5362-101
Nike Terra Manta Suede
¥649
Nike Terra Manta Suede 女子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。鞋面采用织物和翻毛皮，旨在致敬过往经典鞋款；鞋底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿。
其他细节
- 鞋底采用部分包边设计，结合鞋钉式凸起底纹，铸就强劲抓地力
- 橡胶鞋底融入弯曲凹槽，缔造出色耐穿性
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 浅土褐/橡皮黄/帆白
- 款式： IM5362-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。