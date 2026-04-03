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Nike Terra Manta Suede 男子运动鞋 - 大学灰/洞穴石色/帆白

Nike Terra Manta Suede

男子运动鞋

23% 折让

Nike Terra Manta Suede 男子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。鞋面采用织物和翻毛皮，旨在致敬过往经典鞋款；鞋底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿。


  • 显示颜色： 大学灰/洞穴石色/帆白
  • 款式： IB7254-001

Nike Terra Manta Suede

23% 折让

Nike Terra Manta Suede 男子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。鞋面采用织物和翻毛皮，旨在致敬过往经典鞋款；鞋底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿。

其他细节

  • 鞋底采用部分包边设计，结合鞋钉式凸起底纹，铸就强劲抓地力
  • 橡胶鞋底融入弯曲凹槽，缔造出色耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 大学灰/洞穴石色/帆白
  • 款式： IB7254-001

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