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The Nike 男/女足球鞋 - 黑/黑/黑/白色

The Nike

男/女足球鞋

¥1,699

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耐克勾勾传奇始于 1971 年，诞生于一双足球鞋。The Nike 男/女足球鞋重现这款对足球界带来革新变化的经典鞋款，旨在致敬运动经典。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： DC9964-010

The Nike

¥1,699

忠于经典

耐克勾勾传奇始于 1971 年，诞生于一双足球鞋。The Nike 男/女足球鞋重现这款对足球界带来革新变化的经典鞋款，旨在致敬运动经典。

传统风格

设计细节灵感源自 1971 年 Nike 元年款。

精心改良，准确触球

优质皮革鞋面柔软非凡，提升触球感。

出众抓附，轻松畅行

合成材质外底巧搭锥形鞋钉，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： DC9964-010

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