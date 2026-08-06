第 1 张图片，共 14 张图片
The Nike
男/女足球鞋
¥1,699
售罄：
此配色当前无货
耐克勾勾传奇始于 1971 年，诞生于一双足球鞋。The Nike 男/女足球鞋重现这款对足球界带来革新变化的经典鞋款，旨在致敬运动经典。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： DC9964-010
The Nike
¥1,699
忠于经典
耐克勾勾传奇始于 1971 年，诞生于一双足球鞋。The Nike 男/女足球鞋重现这款对足球界带来革新变化的经典鞋款，旨在致敬运动经典。
传统风格
设计细节灵感源自 1971 年 Nike 元年款。
精心改良，准确触球
优质皮革鞋面柔软非凡，提升触球感。
出众抓附，轻松畅行
合成材质外底巧搭锥形鞋钉，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： DC9964-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。