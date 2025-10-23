 
Nike Therma 男子训练长裤 - 黑

Nike Therma

男子训练长裤

售罄：

此配色当前无货

Nike Therma 男子训练长裤采用 Nike Therma 面料结合弹性腰部和抽绳设计，塑就可调式贴合感和轻盈温暖的穿着体验，是寒冷天气训练的理想佳选。


Nike Therma

温暖包覆，应对冷天

其他细节

  • Nike Therma 面料，轻盈保暖
  • 拉链插手口袋，为小物件提供安全的收纳空间

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DJ9307-010

