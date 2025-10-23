Nike Therma
男子训练长裤
Nike Therma 男子训练长裤采用 Nike Therma 面料结合弹性腰部和抽绳设计，塑就可调式贴合感和轻盈温暖的穿着体验，是寒冷天气训练的理想佳选。
温暖包覆，应对冷天
Nike Therma 男子训练长裤采用 Nike Therma 面料结合弹性腰部和抽绳设计，塑就可调式贴合感和轻盈温暖的穿着体验，是寒冷天气训练的理想佳选。
其他细节
- Nike Therma 面料，轻盈保暖
- 拉链插手口袋，为小物件提供安全的收纳空间
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ9307-010
