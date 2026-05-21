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Nike
Therma-FIT 男子全长拉链开襟夹克
30% 折让
Nike Therma-FIT 男子全长拉链开襟夹克搭载 Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气保持温暖。此外，梭织面料搭配合成材质填充物和风帽设计，让你随时随地畅享温暖舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ3715-010
- 原产国家/地区： 越南
Nike
30% 折让
Nike Therma-FIT 男子全长拉链开襟夹克搭载 Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气保持温暖。此外，梭织面料搭配合成材质填充物和风帽设计，让你随时随地畅享温暖舒适感受。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 后领内里设有挂环，便于挂放夹克
- 可调节抽绳风帽搭配栓扣设计，可束紧至理想贴合度
产品细节
- 全长拉链开襟
- 正面口袋
- 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ3715-010
- 原产国家/地区： 越南
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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