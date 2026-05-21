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Nike Therma-FIT 男子全长拉链开襟夹克 - 黑

Nike

Therma-FIT 男子全长拉链开襟夹克

30% 折让

Nike Therma-FIT 男子全长拉链开襟夹克搭载 Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气保持温暖。此外，梭织面料搭配合成材质填充物和风帽设计，让你随时随地畅享温暖舒适感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ3715-010
  • 原产国家/地区： 越南

Nike

30% 折让

Nike Therma-FIT 男子全长拉链开襟夹克搭载 Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气保持温暖。此外，梭织面料搭配合成材质填充物和风帽设计，让你随时随地畅享温暖舒适感受。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 后领内里设有挂环，便于挂放夹克
  • 可调节抽绳风帽搭配栓扣设计，可束紧至理想贴合度

产品细节

  • 全长拉链开襟
  • 正面口袋
  • 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ3715-010
  • 原产国家/地区： 越南

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