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Nike
Therma-FIT 男子加绒长裤
22% 折让
Nike Therma-FIT 男子加绒长裤专为冷天训练打造。弹性针织面料，内里加绒，助你在训练过程中保持温暖舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2195-010
Nike
22% 折让
Nike Therma-FIT 男子加绒长裤专为冷天训练打造。弹性针织面料，内里加绒，助你在训练过程中保持温暖舒适。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合
产品细节
- 罗纹弹性裤管口
- 侧边口袋设计
- 后身右髋设有拉链口袋
- 耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2195-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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