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Nike Therma-FIT 男子夹克 - 黑

Nike

Therma-FIT 男子夹克

27% 折让

作为一名运动员，有效的成长方式就是在比赛中扎根。Nike Therma-FIT 男子夹克采用合成材质填充物结合保暖技术，在气温下降时帮助保持温暖，助你在比赛中大显身手。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR0108-010

Nike

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作为一名运动员，有效的成长方式就是在比赛中扎根。Nike Therma-FIT 男子夹克采用合成材质填充物结合保暖技术，在气温下降时帮助保持温暖，助你在比赛中大显身手。

其他细节

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖

产品细节

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR0108-010

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