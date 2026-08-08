Nike Therma-FIT Starting 5 男子套头篮球连帽衫兼具加绒保暖和风帽包覆效果，助你无惧寒冷天气，在球场内外畅动自如。采用宽松版型，巧搭醒目配色和复古图案，旨在庆祝 Nike Force 面世 40 周年，再现 80 年代初的不凡风范。

Nike Force 40 年前驰骋球场，引领了篮球时尚潮流，这一风尚依然持续至今。Starting 5 系列采用撞色设计，旨在表现球场内外两种风格，以此向元年款系列致敬。

Nike Therma-FIT Starting 5 男子套头篮球连帽衫兼具加绒保暖和风帽包覆效果，助你无惧寒冷天气，在球场内外畅动自如。采用宽松版型，巧搭醒目配色和复古图案，旨在庆祝 Nike Force 面世 40 周年，再现 80 年代初的不凡风范。

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