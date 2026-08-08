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Nike Therma-FIT Starting 5
男子套头篮球连帽衫
¥399
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此配色当前无货
Nike Therma-FIT Starting 5 男子套头篮球连帽衫兼具加绒保暖和风帽包覆效果，助你无惧寒冷天气，在球场内外畅动自如。采用宽松版型，巧搭醒目配色和复古图案，旨在庆祝 Nike Force 面世 40 周年，再现 80 年代初的不凡风范。
- 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
- 款式： DQ5837-657
Nike Therma-FIT Starting 5
¥399
Nike Therma-FIT Starting 5 男子套头篮球连帽衫兼具加绒保暖和风帽包覆效果，助你无惧寒冷天气，在球场内外畅动自如。采用宽松版型，巧搭醒目配色和复古图案，旨在庆祝 Nike Force 面世 40 周年，再现 80 年代初的不凡风范。
其他细节
Nike Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气畅享温暖体验柔软针织面料内里具有加绒触感，助你保持温暖舒适
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 袋鼠式口袋
- “NIKE FORCE”梭织标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
- 款式： DQ5837-657
Starting 5
Nike Force 40 年前驰骋球场，引领了篮球时尚潮流，这一风尚依然持续至今。Starting 5 系列采用撞色设计，旨在表现球场内外两种风格，以此向元年款系列致敬。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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