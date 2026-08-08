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Nike Therma-FIT Starting 5 男子套头篮球连帽衫 - 大学红/黑/白色/大学红

Nike Therma-FIT Starting 5

男子套头篮球连帽衫

¥399
大学红/黑/白色/大学红
黑/暗烟灰/白色/暗烟灰

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Nike Therma-FIT Starting 5 男子套头篮球连帽衫兼具加绒保暖和风帽包覆效果，助你无惧寒冷天气，在球场内外畅动自如。采用宽松版型，巧搭醒目配色和复古图案，旨在庆祝 Nike Force 面世 40 周年，再现 80 年代初的不凡风范。


  • 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
  • 款式： DQ5837-657

Nike Therma-FIT Starting 5

¥399

Nike Therma-FIT Starting 5 男子套头篮球连帽衫兼具加绒保暖和风帽包覆效果，助你无惧寒冷天气，在球场内外畅动自如。采用宽松版型，巧搭醒目配色和复古图案，旨在庆祝 Nike Force 面世 40 周年，再现 80 年代初的不凡风范。

其他细节

Nike Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气畅享温暖体验柔软针织面料内里具有加绒触感，助你保持温暖舒适

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 袋鼠式口袋
  • “NIKE FORCE”梭织标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
  • 款式： DQ5837-657

Starting 5

Nike Force 40 年前驰骋球场，引领了篮球时尚潮流，这一风尚依然持续至今。Starting 5 系列采用撞色设计，旨在表现球场内外两种风格，以此向元年款系列致敬。

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