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      Nike Therma-FIT Starting 5

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      大学红/黑/白色/大学红
      黑/暗烟灰/白色/暗烟灰

      Nike Therma-FIT Starting 5 男子套头篮球连帽衫兼具加绒保暖和风帽包覆效果，助你无惧寒冷天气，在球场内外畅动自如。采用宽松版型，巧搭醒目配色和复古图案，旨在庆祝 Nike Force 面世 40 周年，再现 80 年代初的不凡风范。

      • 显示颜色： 大学红/黑/白色/大学红
      • 款式： DQ5837-657

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