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Nike Tiempo Ligera Pro Heritage
耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
¥899
Nike Tiempo Ligera Pro Heritage 耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋采用全新 TECHLEATHER 材料和传统外底，旨在助你稳稳掌控脚下足球。这种组合为你带来轻盈而熟悉的足底体验，同时保留掌控感。
- 显示颜色： 珍珠白/暗蓝黑
- 款式： IR2226-240
Nike Tiempo Ligera Pro Heritage
¥899
Nike Tiempo Ligera Pro Heritage 耐克天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋采用全新 TECHLEATHER 材料和传统外底，旨在助你稳稳掌控脚下足球。这种组合为你带来轻盈而熟悉的足底体验，同时保留掌控感。
柔软非凡
鞋面采用缝合式 TECHLEATHER 材料，为关键部位注入柔软触感，助力自如带球。无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定触球感。
出色贴合
鞋面采用 TECHLEATHER 材料，贴合足形，塑就舒适贴合感，且不会过度拉伸。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 珍珠白/暗蓝黑
- 款式： IR2226-240
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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