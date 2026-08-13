 
第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Tiempo Maestro Academy 耐克破阵·天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋 - 多色/黑

Nike Tiempo Maestro Academy

耐克破阵·天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋

21% 折让
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Tiempo Maestro Academy 耐克破阵·天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋采用柔软的 FlyTouch 材质制成，助你掌控触球。


  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IQ2388-901

Nike Tiempo Maestro Academy

21% 折让

Nike Tiempo Maestro Academy 耐克破阵·天迫系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋采用柔软的 FlyTouch 材质制成，助你掌控触球。

触感柔软

FlyTouch 鞋面质感轻盈，无论天气潮湿还是干燥，皆可提供稳定触球感。

自然贴合

FlyTouch 材质，柔软非凡。令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IQ2388-901

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。