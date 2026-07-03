Nike Tiempo Maestro Elite

¥1,349 ¥1,799 25% 折让

Nike Tiempo Maestro Elite 耐克破阵·天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 TECHLEATHER 材料，搭配灵活的 Maestro360 底板，旨在助你稳稳掌控脚下足球，无论球落在何处，都能带来出众贴合感受。

柔软非凡

鞋面采用 TECHLEATHER 材料，为关键部位注入柔软触感，助力自如带球。无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定的触球感。模压线条设计，增强触感体验。

出色贴合

鞋面采用 TECHLEATHER 材料，贴合足形，塑就舒适贴合感。鞋底部分，前足与后跟处采用 Maestro360 分离式设计，让鞋面的合成材质环绕足弓，缔造贴合感受。

强劲抓地，驾驭球场

外底于后跟和前足关键部位采用锋刃型鞋钉，提供出众抓地力，助你在场上稳步移动。螺旋般锥形鞋钉，助你轻松急停转向。