街头足球的精髓在于触球感。因此，我们采用翻毛皮设计了这款 Nike Tiempo Streetgato 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋。触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。以鲜明配色呈现，这一版本致敬墨西哥城的独特魅力。

中底采用柔软 Cushlon 泡棉，助你在崎岖地形上舒适迈步。出众抓地底纹，在非草坪球场上提供强劲抓地力。

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