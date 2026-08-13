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Nike Tiempo Streetgato PRM
耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋
22% 折让
街头足球的精髓在于触球感。因此，我们采用翻毛皮覆面设计了 Nike Tiempo Streetgato PRM 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋。触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。
- 显示颜色： 椰奶色/橡皮中褐/水晶蓝
- 款式： IO9951-149
Nike Tiempo Streetgato PRM
22% 折让
街头足球的精髓在于触球感。因此，我们采用翻毛皮覆面设计了 Nike Tiempo Streetgato PRM 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋。触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。
自然贴合
皮革与合成材质组合鞋面触感柔软，令鞋款贴合足形。
强劲抓地，耀动街头
中底采用柔软 Cushlon 泡棉，助你舒适迈步。出众抓地底纹，在非草地球场上提供强劲抓地力。
产品细节
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 椰奶色/橡皮中褐/水晶蓝
- 款式： IO9951-149
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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