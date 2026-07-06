 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Tiempo Streetgato SE 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋 - 黑/冠蓝鸦蓝/金属银/黑

Nike Tiempo Streetgato SE

耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋

20% 折让

街头足球的精髓在于触球感。因此，我们采用光泽感合成材质设计了 Nike Tiempo Streetgato SE 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋，灵感源自 2006 年的 Mercurial 3。触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。


  • 显示颜色： 黑/冠蓝鸦蓝/金属银/黑
  • 款式： IR5918-010

Nike Tiempo Streetgato SE

20% 折让

街头足球的精髓在于触球感。因此，我们采用光泽感合成材质设计了 Nike Tiempo Streetgato SE 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋，灵感源自 2006 年的 Mercurial 3。触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。

Mercurial 鞋款

“Mercurial”系列从风靡全球的“韩流”中汲取灵感。这场精英足球风尚，其根源可追溯至足球文化底蕴深厚的英国，并以此为内核，席卷世界。

触感柔软

鞋面采用合成材质，无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定触球感。

自然贴合

合成材质鞋面贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。

强劲抓地，耀动街头

中底采用柔软 Cushlon 3.0 泡棉，助你舒适迈步。出众抓地底纹，在非草地球场上提供强劲抓地力。

产品细节

  • 可驾驭街头、球场和室内地面
  • 缓震鞋垫
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/冠蓝鸦蓝/金属银/黑
  • 款式： IR5918-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。