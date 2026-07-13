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Nike Total 90 女子运动鞋 - 上升粉/黑

Nike Total 90

女子运动鞋

¥899

Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。这款纯正足球风设计的运动鞋沿袭千禧年复古风范，采用压纹工艺打造足球图案，搭配不对称系带系统。橡胶外底替换鞋钉外底，缔造出众街头风范。


  • 显示颜色： 上升粉/黑
  • 款式： IO2388-600

Nike Total 90

¥899

Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。这款纯正足球风设计的运动鞋沿袭千禧年复古风范，采用压纹工艺打造足球图案，搭配不对称系带系统。橡胶外底替换鞋钉外底，缔造出众街头风范。

其他细节

  • 合成材质鞋面结合光泽感细节，舒适贴合
  • 橡胶外底，打造出色抓地力和耐穿性

产品细节

  • 合成材质鞋面
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 上升粉/黑
  • 款式： IO2388-600

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