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Nike Total 90
女子运动鞋
¥899
Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。这款纯正足球风设计的运动鞋沿袭千禧年复古风范，采用压纹工艺打造足球图案，搭配不对称系带系统。橡胶外底替换鞋钉外底，缔造出众街头风范。
- 显示颜色： 上升粉/黑
- 款式： IO2388-600
Nike Total 90
¥899
Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。这款纯正足球风设计的运动鞋沿袭千禧年复古风范，采用压纹工艺打造足球图案，搭配不对称系带系统。橡胶外底替换鞋钉外底，缔造出众街头风范。
其他细节
- 合成材质鞋面结合光泽感细节，舒适贴合
- 橡胶外底，打造出色抓地力和耐穿性
产品细节
- 合成材质鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 上升粉/黑
- 款式： IO2388-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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