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Nike Total 90
女子运动鞋
¥849
Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。采用纯正足球风设计，沿袭元年款绗缝鞋面和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。橡胶外底替换带鞋钉的外底，缔造出众街头风范；沿袭经典配色，助你随心打造个性穿搭。
- 显示颜色： 淡象牙白/白色/橡皮中褐/浅巧克力色
- 款式： IO2387-101
Nike Total 90
¥849
Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。采用纯正足球风设计，沿袭元年款绗缝鞋面和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。橡胶外底替换带鞋钉的外底，缔造出众街头风范；沿袭经典配色，助你随心打造个性穿搭。
其他细节
- 合成材质鞋面，带来舒适贴合体验
- 橡胶外底，打造出众抓地力和耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 淡象牙白/白色/橡皮中褐/浅巧克力色
- 款式： IO2387-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。