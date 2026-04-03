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Nike Total 90 女子运动鞋 - 淡象牙白/白色/橡皮中褐/浅巧克力色

Nike Total 90

女子运动鞋

¥849
淡象牙白/白色/橡皮中褐/浅巧克力色
珍珠粉/白色/橡皮中褐/浅矿石紫

Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。采用纯正足球风设计，沿袭元年款绗缝鞋面和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。橡胶外底替换带鞋钉的外底，缔造出众街头风范；沿袭经典配色，助你随心打造个性穿搭。


  • 显示颜色： 淡象牙白/白色/橡皮中褐/浅巧克力色
  • 款式： IO2387-101

Nike Total 90

¥849

Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。采用纯正足球风设计，沿袭元年款绗缝鞋面和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。橡胶外底替换带鞋钉的外底，缔造出众街头风范；沿袭经典配色，助你随心打造个性穿搭。

其他细节

  • 合成材质鞋面，带来舒适贴合体验
  • 橡胶外底，打造出众抓地力和耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 淡象牙白/白色/橡皮中褐/浅巧克力色
  • 款式： IO2387-101

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