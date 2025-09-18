Nike Total 90
Dri-FIT 大童速干足球球衣
10% 折让
Nike Total 90 Dri-FIT 大童速干足球球衣以 21 世纪初的动感时尚为灵感，重现那个年代曾为多个大型足球俱乐部和国家队所采用的球衣套装的复古风范。弧形拼接采用导湿速干面料，结合滚边设计，打造出众比赛造型，无论是看台观战还是街头出行，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 白色/意大利蓝/古典绿/金属色
- 款式： II9782-100
Nike Total 90
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典球衣。 该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
清爽舒适
该球衣采用柔软针织面料，侧边、衣袖和背面融入网眼拼接设计，透气出众。
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
