 
Nike Total 90 Dri-FIT 男子速干足球短裤 - 帆白/黑/健身红

Nike Total 90

Dri-FIT 男子速干足球短裤

10% 折让

Nike Total 90 Dri-FIT 男子速干足球短裤重现曾为多个大型足球俱乐部和国家队所采用的球衣套装的复古风范，沿袭 2004 年元年款外观，侧边设有插手口袋，休闲又百搭。


  • 显示颜色： 帆白/黑/健身红
  • 款式： HV1183-133

Nike Total 90

10% 折让

Nike Total 90 Dri-FIT 男子速干足球短裤重现曾为多个大型足球俱乐部和国家队所采用的球衣套装的复古风范，沿袭 2004 年元年款外观，侧边设有插手口袋，休闲又百搭。

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

助力畅动

轻盈梭织面料略带弹性，助力自由畅动。 网眼拼接设计，提升透气性。

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 背面饰有 Nike 足球盾牌标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑/健身红
  • 款式： HV1183-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。