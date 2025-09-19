Nike Total 90 Dri-FIT 男子速干足球短裤重现曾为多个大型足球俱乐部和国家队所采用的球衣套装的复古风范，沿袭 2004 年元年款外观，侧边设有插手口袋，休闲又百搭。

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

