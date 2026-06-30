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Nike Total 90 Premium SE 男子运动鞋 - 黑/荧光黄/黑/白色

Nike Total 90 Premium SE

男子运动鞋

¥899
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Nike Total 90 Premium SE 男子运动鞋尽显纯正足球风范，现强势回归，专为日常打造。Total 90 再现千禧年代经典风范，同时焕新演绎——我们在鞋面融入优质毛绒翻毛皮和光滑皮革，并采用致敬足球盛大舞台的配色设计。


  • 显示颜色： 黑/荧光黄/黑/白色
  • 款式： IZ8648-001

Nike Total 90 Premium SE

¥899

Nike Total 90 Premium SE 男子运动鞋尽显纯正足球风范，现强势回归，专为日常打造。Total 90 再现千禧年代经典风范，同时焕新演绎——我们在鞋面融入优质毛绒翻毛皮和光滑皮革，并采用致敬足球盛大舞台的配色设计。

产品细节

  • 皮革鞋面
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/荧光黄/黑/白色
  • 款式： IZ8648-001

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