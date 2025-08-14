 
Nike Totality Breathe Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤） - 黑/白色/白色

Nike Totality Breathe Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）经焕新升级，专为训练打造，具有出众透气性。 顺滑打孔面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在日常训练中畅享干爽感受。


透气出众

Breathe 系列革新升级 Nike 高性能服装，融入打孔设计，提升透气效果，助你畅快开练。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

畅动自如，自信飞扬

柔软顺滑面料融入打孔设计，有效提升透气性。

其他细节

  • 专为训练打造
  • 无衬里设计
  • 轻盈针织面料
  • 侧边储物口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • “NIKE BREATHE”梭织标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

