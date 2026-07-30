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Nike Tour
Dri-FIT 男子速干短袖网球T恤
11% 折让
这款 Nike Tour Dri-FIT 男子速干短袖网球T恤令你无需为穿搭烦恼，专注球场表现。弹性导湿速干面料，助你保持清爽。利落衣领，专为球员而设计；长度适中，可随心选择是否掖入下装。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1208-133
Nike Tour
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这款 Nike Tour Dri-FIT 男子速干短袖网球T恤令你无需为穿搭烦恼，专注球场表现。弹性导湿速干面料，助你保持清爽。利落衣领，专为球员而设计；长度适中，可随心选择是否掖入下装。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 四向弹性针织面料，助你轻松上场
- 双扣前襟设计，可供自主调节造型
- 长度适中，可随心选择是否掖入下装
产品细节
- 罗纹衣领设计
- 侧边开衩
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1208-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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