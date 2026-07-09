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Nike Tour Dri-FIT 男子速干网球短袖T恤 - 二元蓝

Nike Tour

Dri-FIT 男子速干网球短袖T恤

¥449
二元蓝
帆白

这款 Nike Tour Dri-FIT 男子速干网球短袖T恤助你减少穿搭烦恼，专注球场表现。弹性导湿速干面料，助你保持干爽。利落衣领，专为球员而设计；长度适中，可随心选择是否掖入下装，在球场上大显身手。


  • 显示颜色： 二元蓝
  • 款式： IW1208-424

Nike Tour

¥449

这款 Nike Tour Dri-FIT 男子速干网球短袖T恤助你减少穿搭烦恼，专注球场表现。弹性导湿速干面料，助你保持干爽。利落衣领，专为球员而设计；长度适中，可随心选择是否掖入下装，在球场上大显身手。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 四向弹性针织面料，助你在挥拍时发挥出色表现
  • 双扣前襟设计，可供自主调节造型
  • 长度适中，可随心选择是否掖入下装

产品细节

  • 罗纹领口设计
  • 侧边开衩
  • 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 二元蓝
  • 款式： IW1208-424

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