这款 Nike Tour Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖T恤助你减少穿搭烦恼，专注球场表现。弹性导湿速干面料，助你保持干爽，轻松打满 18 洞。利落衣领，专为球员而设计；长度适中，可随心选择是否掖入下装，在球场上大显身手。

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