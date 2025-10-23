 
Nike Tour Repel 男子拒水修身版型高尔夫九分裤 - 煤黑/煤黑

Nike Tour Repel

男子拒水修身版型高尔夫九分裤

10% 折让

Nike Tour Repel 男子拒水修身版型高尔夫九分裤性能出众，从练习场到球场，再到俱乐部会所，随时随地皆可缔造舒适穿着体验。弹性梭织面料结合修身版型，助你自信挥杆，发挥出色表现。面料经拒水处理，令你无惧雨水天气，尽情挥杆。多口袋设计，便于存放高尔夫球座、记分卡和手套，助你随时进入挥杆状态。


  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： FD5623-060

Nike Tour Repel

其他细节

  • 弹性梭织面料，助你在挥杆时发挥出色表现
  • 拒水处理有助于在潮湿环境下保持干爽
  • 弹性腰部搭配钩扣设计，打造舒适贴合的穿着体验
  • 多口袋设计，便于收纳记分卡、笔和码数本等高尔夫基本装备

产品细节

  • 弹性腰部设计
  • 拉链门襟
  • 腰带环
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
