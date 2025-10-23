Nike Tour Repel 男子拒水修身版型高尔夫九分裤性能出众，从练习场到球场，再到俱乐部会所，随时随地皆可缔造舒适穿着体验。弹性梭织面料结合修身版型，助你自信挥杆，发挥出色表现。面料经拒水处理，令你无惧雨水天气，尽情挥杆。多口袋设计，便于存放高尔夫球座、记分卡和手套，助你随时进入挥杆状态。

Nike Tour Repel 男子拒水修身版型高尔夫九分裤性能出众，从练习场到球场，再到俱乐部会所，随时随地皆可缔造舒适穿着体验。弹性梭织面料结合修身版型，助你自信挥杆，发挥出色表现。面料经拒水处理，令你无惧雨水天气，尽情挥杆。多口袋设计，便于存放高尔夫球座、记分卡和手套，助你随时进入挥杆状态。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。