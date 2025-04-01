Nike Trail Aireez 男子越野跑步夹克灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境。该夹克采用可收纳设计，塑就轻盈叠搭佳选。背面融入开口设计，为关键部位营造出色透气性。不用时，夹克可收纳至胸前口袋中，方便实用。

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