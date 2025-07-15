Nike Trail Dri-FIT 女子高腰速干紧身越野跑步短裤采用紧身版型，助你从容应对不同路况。设有八个口袋，可供收纳基本物品，助你整装待发。弹性面料可导湿速干，随行而动。

Nike Trail Dri-FIT 女子高腰速干紧身越野跑步短裤采用紧身版型，助你从容应对不同路况。设有八个口袋，可供收纳基本物品，助你整装待发。弹性面料可导湿速干，随行而动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。