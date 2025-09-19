Nike Trail
Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）
26% 折让
Nike Trail Dri-FIT 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）采用四向弹性梭织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，专为攻克崎岖地形而生。 设有四个口袋，帮助存储随身基本物品。
- 显示颜色： 帆白/黑/黑
- 款式： HV2163-133
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 四向弹性梭织面料，随行而动
- 背面设有两个口袋，便于存取物品
- 内置衬裤，提供出色支撑力
产品细节
- 窄版弹性腰部搭配双向编织抽绳
- 侧边开衩
- 反光 Nike Trail 标志
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
