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Nike Trophy23 Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤 - 游戏宝蓝/白色/白色

Nike Trophy23

Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤

11% 折让
游戏宝蓝/白色/白色
黑/黑/白色

别让汗水放慢你的脚步。Nike Trophy23 Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤采用 Dri-FIT 技术，结合网眼布侧拼接设计，轻盈舒适，助你在训练或比赛时保持干爽。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/白色
  • 款式： IF2399-480

Nike Trophy23

11% 折让

别让汗水放慢你的脚步。Nike Trophy23 Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤采用 Dri-FIT 技术，结合网眼布侧拼接设计，轻盈舒适，助你在训练或比赛时保持干爽。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适

产品细节

  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/白色
  • 款式： IF2399-480

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