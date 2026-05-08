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Nike Trophy23
Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤
11% 折让
别让汗水放慢你的脚步。Nike Trophy23 Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤采用 Dri-FIT 技术，结合网眼布侧拼接设计，轻盈舒适，助你在训练或比赛时保持干爽。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/白色
- 款式： IF2399-480
Nike Trophy23
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别让汗水放慢你的脚步。Nike Trophy23 Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤采用 Dri-FIT 技术，结合网眼布侧拼接设计，轻盈舒适，助你在训练或比赛时保持干爽。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/白色
- 款式： IF2399-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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