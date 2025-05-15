 

Nike Unicorn

Dri-FIT ADV 舒适速干运动短袜（1 双）

¥149

经典袜款重现，遇见梦中情袜。Nike Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干运动短袜（1 双）设计灵感源自那些看似无所不能的体育界“独角兽”，助力比赛表现跃升新层次。采用革新导湿速干技术，帮助双足保持干爽。袜子采用 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，提升关键区域的舒适性和支撑力。Unicorn 出马，独领风潮。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： DQ7597-100

Nike Unicorn

¥149

经典袜款重现，遇见梦中情袜。Nike Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干运动短袜（1 双）设计灵感源自那些看似无所不能的体育界“独角兽”，助力比赛表现跃升新层次。采用革新导湿速干技术，帮助双足保持干爽。袜子采用 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，提升关键区域的舒适性和支撑力。Unicorn 出马，独领风潮。

匠心技术，干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

性能出众，助力运动

Unicorn 3-D Spacer Knit 技术为足尖、后跟和脚掌等关键区域缔造出色的缓震、支撑和透气性能，同时为后跟后侧提供出色支撑及包裹感受。

健身佳选，为你赋能

圆形分段后跟设计，可妥帖包覆后跟，有助减少鞋内打滑。

告别干扰，心无旁骛

足尖锁定设计有助稳固袜身，助你专注运动或训练。

产品细节

  • 脚面主体：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： DQ7597-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

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