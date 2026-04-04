Nike United Jr. Mercurial Superfly 10 Academy

¥499

穿上 Nike United Jr. Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 Air Zoom 缓震配置和鱼鳍状抓地设计，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。

设计揭秘

Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物纹印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状抓地设计搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停，果断突破。

舒适贴合

鞋面采用合成材质和织物，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。