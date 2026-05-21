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Nike United Jr. Mercurial Vapor 16 Academy
耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
10% 折让
穿上 Nike United Jr. Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 Air Zoom 缓震配置和鱼鳍状抓地设计，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银
- 款式： IO8474-661
Nike United Jr. Mercurial Vapor 16 Academy
10% 折让
穿上 Nike United Jr. Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，挑战场上界限。该鞋款采用 Air Zoom 缓震配置和鱼鳍状抓地设计，旨在助你和劳伦·詹姆斯及萨尔玛·帕拉略洛等球员全速驰骋，制霸球场。
设计揭秘
Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等势破疾速的运动员。我们将浓郁的勃艮第酒红色与动物印花风格的图案相结合，展现她们在球场上的进攻力量，以及超越极限的精神。
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状抓地设计搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停，果断突破。
舒适贴合
鞋面采用合成材质和织物，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于天然和人造场地
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/大学红/化石灰/金属银
- 款式： IO8474-661
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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